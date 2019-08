Radioaktywne izotopy w próbkach z okolic poligonu doświadczalnego

Foto: PAP/EPA/CTBTO Video: Fakty TVN

Wzrost promieniowania po wybuchu rakiety. Rosja uspokaja

Wybuch rakieto w Rosji. Według oficjalnej wersji eksplodowało zwykłe paliwo rakietowe, a wybuch zniszczył - jak to określają oficjalnie rosyjscy naukowcy - "izotopowe źródło energii", czyli reaktor wewnątrz pocisku. To, że rakieta była wyposażona w napęd z silnikiem nuklearnym, oficjalnie przyznały rosyjskie władze. Do eksplozji doszło 8 sierpnia w pobliżu Archangielska. Mieszkańcy okolicznych miejscowości w panice wykupili preparaty zawierające jod.

