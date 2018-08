"Rosja wciąż ukrywa informacje o stanie zdrowia Ołeha Sencowa"





Sejm domaga się zwolnienia Ołeha Sencowa Foto: Wikipedia Video: tvn24 Sejm domaga się zwolnienia Ołeha Sencowa Sejm podjął uchwałę w sprawie uwolnienia obywateli Ukrainy więzionych z przyczyn politycznych w rosyjskich więzieniach. W uchwale posłowie domagają się między innymi zwolnienia pochodzącego z Krymu reżysera Ołeha Sencowa, skazanego na 20 lat kolonii karnej. Za głosowało 410 posłów, 2 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. zobacz więcej wideo »

Sprawa Sencowa - cień na mundialu w Rosji Foto: Wikipedia Video: Fakty TVN Sprawa Sencowa - cień na mundialu w Rosji Cieniem na mundialu w Rosji kładzie się sprawa ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa. Sencow, który pochodzi z Krymu został skazany na 20 lat w kolonii karnej za przypisywane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na Krymie, anektowanym przez Rosję w marcu 2014 roku. Reżyser odrzuca te oskarżenia. Również władze w Kijowie oraz społeczność międzynarodowa krytykowały jego proces. O uwolnienie Sencowa niejednokrotnie apelowało międzynarodowe środowisko twórców filmowych. Więcej w "Faktach" TVN o 19:00. zobacz więcej wideo »

Foto: Wikipedia | Video: tvn24 Zwolnienia Ołeha Sencowa chce między innymi polski Sejm. Na nagraniu: posiedzenie z 15 czerwca

Władze Rosji nadal ukrywają informacje o stanie zdrowia więzionych obywateli Ukrainy, w tym głodującego od połowy maja reżysera Ołeha Sencowa – oświadczyła ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denysowa.

W środę mija 80. dzień protestu Sencowa, który został skazany w Rosji na 20 lat kolonii karnej. Artysta ogłosił głodówkę, domagając się uwolnienia wszystkich ukraińskich obywateli przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach.

"Rosja wciąż ukrywa informacje o stanie zdrowia Wołodymyra Bałucha, Stanisława Kłycha i Ołeha Sencowa" – napisała Denysowa na Facebooku.

Bałuch, Kłych i Sencow

Bałuch to mieszkaniec zajętego przez Rosję Krymu, który w styczniu został skazany na trzy lata i siedem miesięcy więzienia za rzekome przechowywanie amunicji. Według mediów został on jednak ukarany za to, że odmówił zdjęcia ukraińskiej flagi, którą wywiesił na własnym domu. Bałuch, który nie zgadza się z wyrokiem, prowadzi protest głodowy od 19 marca. Po oskarżeniach o pobicie naczelnika więzienia, gdzie przebywa, jego wyrok został przedłużony do pięciu lat.

Kłych został skazany w Rosji na 20 lat kolonii karnej, wyrok zapadł w 2016 roku w Republice Czeczenii. Obywatel Ukrainy był oskarżony o to, że należąc do nacjonalistycznej organizacji Ukraińskie Zgromadzenie Narodowe-Ukraińska Narodowa Samoobrona (UNA-UNSO), walczył przeciw siłom rosyjskim podczas pierwszej wojny w Czeczenii w latach 1994-1995. Na początku lipca rosyjscy obrońcy praw człowieka poinformowali, że Kłych znajduje się w szpitalu psychiatrycznym w Magnitogorsku na Uralu.

Sencow to także mieszkaniec Krymu. Został zatrzymany na półwyspie wkrótce po jego aneksji przez Rosję w 2014 roku, a następnie skazany w Rosji na 20 lat kolonii karnej na podstawie zarzutów o planowanie działalności terrorystycznej. Organizacje broniące praw człowieka, w tym Amnesty International, uważają, że wyrok zapadł na podstawie sfingowanych dowodów.