Wymiana więźniów. "Wylądowali!"





Rosja i Ukraina dokonały wymiany więźniów przetrzymywanych na terytorium obydwu państw. Po godzinie 11.30 czasu moskiewskiego (godz. 12.30 w Polsce) agencja TASS podała, że samolot z rosyjskimi więźniami na pokładzie wylądował na lotnisku Wnukowo w Moskwie. Jednocześnie, na lotnisku Boryspil pod Kijowem, wylądował samolot z ukraińskimi więźniami.

Rosja i Ukraina wymieniły po 35 więźniów - podała w sobotę agencja TASS. Chwilę wcześniej przekazała, że samoloty z rosyjskimi i ukraińskimi więźniami wylądowały na lotniskach Wnukowo w Moskwie i Boryspil nieopodal Kijowa.

- Wymiana więźniów się dokonała - potwierdziła rzeczniczka praw obywatelskich Rosji Tatiana Moskalkowa.

- To pierwszy krok od konfrontacji do dialogu - skomentował to wydarzenie Konstantin Kosaczow, szef komisji spraw zagranicznych w Radzie Federacji (wyższej izbie rosyjskiego parlamentu).

Powrót Sencowa

- Ja, jako prezydent Ukrainy i prezydent Rosji Władimir Putin, zrobiliśmy wszystko, co obiecaliśmy - oświadczył po wylądowaniu ukraińskich więźniów na lotnisku Boryspil Wołodymyr Zełenski.

W ramach wymiany na Ukrainę wróciło między innymi 24 marynarzy zatrzymanych przez służby rosyjskie w listopadzie zeszłego roku w Cieśninie Kerczeńskiej, a także reżyser Ołeh Sencow, oskarżony przez Rosję o działalność terrorystyczną i skazany na 20 lat pobytu w kolonii karnej.

O jego uwolnienie apelowały do władz w Moskwie przywódcy wielu państw, organizacje międzynarodowe, politycy i artyści.

Jak podała ukraińska sekcja Radia Swoboda, Sencow zadzwonił do matki z pokładu samolotu.

Do Rosji z kolei wrócił szef ukraińskiego biura rosyjskiej agencji RIA Nowosti Kiriłł Wyszynski, oskarżony przez władze w Kijowie o zdradę, a także były dowódca wojsk obrony przeciwlotniczej donieckich separatystów Wołodymyr Cemach, uznany za ważnego świadka w sprawie zestrzelenia nad Donbasem w lipcu 2014 roku malezyjskiego boeinga.

Liczba osób przekazywanych Rosji przez stronę ukraińską nie jest dokładnie znana. Według doniesień w grupie tej jest 12 obywateli Rosji, a pozostali są obywatelami Ukrainy, którzy - najprawdopodobniej walczyli w Donbasie po stronie prorosyjskich separatystów.

Porozumienie po rozmowie z Putinem

Według wcześniejszych doniesień rosyjskich mediów porozumienie w sprawie wymiany Rosjan i Ukraińców przetrzymywanych na terytorium obydwu państw, nie tylko zatrzymanych, ale także skazanych, zostało osiągnięte po pierwszej rozmowie telefonicznej między prezydentami Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim, która odbyła się 11 lipca.

Moskwa i Kijów rozpoczęły negocjacje w sprawie równoczesnego zwolnienia osób skazanych i zatrzymanych pod koniec lata bieżącego roku.

Oglądaj Wideo: Reuters Ukraińscy marynarze zostali oskarżeni o nielegalne przekroczenie granicy