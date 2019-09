Wymiana więźniów. Ukraińcy dotarli na lotnisko Wnukowo





Ruszyła zapowiadana od kilku dni wymiana więźniów przetrzymywanych na terytorium Rosji i Ukrainy - informują w sobotę rosyjskie media, powołując się na adwokata Nikołaja Połozowa. Wcześniej przekazały, że dwa autobusy, w asyście samochodów policji i Federalnej Służby Bezpieczeństwa, wyjechały sprzed aresztu Lefortowo w Moskwie. Według Połozowa byli w nich ukraińscy więźniowie. Zostali przewiezieni na lotnisko Wnukowo.

O wyjeżdżających sprzed Lefortowo autobusach poinformował w sobotę rano dziennikarz radia Echo Moskwy. To w tym areszcie, według doniesień rosyjskich mediów, mieli przebywać ukraińscy więźniowie przeznaczeni do wymiany na Rosjan przetrzymywanych na terytorium Ukrainy.

W kolejnych godzinach Echo Moskwy przekazało, że autobusy przejechały z dużą prędkością przez centrum Moskwy i wjechały na teren terminalu lotniska Wnukowo. Rosyjski adwokat Nikołaj Połozow potwierdził rozgłośni, że znajdują się w nich ukraińscy więźniowie przeznaczeni do wymiany, w tym 24 marynarze zatrzymani w listopadzie zeszłego roku w Cieśninie Kerczeńskiej.

Po raz pierwszy nie zadzwonił do matki. Ołeh Sencow "przewieziony do Moskwy" Ukraiński reżyser... czytaj dalej » - Marynarze ukraińscy zostali przewiezieni z Lefortowa na lotnisko Wnukowo, dlatego można powiedzieć, że wymiana się rozpoczęła - powiedział adwokat.

Lądowanie samolotów

Korespondent agencji Interfax relacjonował, że na lotnisku wylądował samolot z symbolami państwowymi Ukrainy, który ma zabrać więźniów do Kijowa. Według doniesień Interfaxu, we Wnukowie przebywa około 30 obywateli Ukrainy, którzy oczekują na lot do Kijowa.

Agencja TASS przekazała z kolei, że na lotnisku w Kijowie wylądował rosyjski samolot Tu-204, który ma zabrać na pokład rosyjskich więźniów.

"Rodziny obywateli Ukrainy przetrzymywanych w Rosji, którzy obecnie przechodzą procedurę wymiany, przyjeżdżają do kijowskiego biura ukraińskiej rzeczniczki praw obywatelskich Ludmiły Denisowej. Wśród nich są między innymi krewni reżysera Ołeha Sencowa" - podała TASS.

Pochodzący z zaanektowanego przez Rosję Krymu Sencow został oskarżony przez Rosję o "przygotowywanie zamachów terrorystycznych na półwyspie" i skazany na 20 lat pobytu w kolonii karnej. O jego uwolnienie apelowały do władz w Moskwie przywódcy wielu państw, organizacje międzynarodowe, politycy i artyści. Ważą się losy ukraińskich więźniów w Rosji Media w Moskwie... czytaj dalej »

Porozumienie po rozmowie z Putinem

Według doniesień rosyjskich mediów porozumienie w sprawie wymiany Rosjan i Ukraińców przetrzymywanych na terytorium obydwu państw, nie tylko zatrzymanych, ale także skazanych, zostało osiągnięte po pierwszej rozmowie telefonicznej między prezydentami Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim, która odbyła się 11 lipca.

Rosyjska gazeta "RBK" utrzymywała jednak, że porozumienie to zostało osiągnięte 19 sierpnia, podczas spotkania Władimira Putina z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Moskwa i Kijów rozpoczęły negocjacje w sprawie równoczesnego zwolnienia osób skazanych i zatrzymanych pod koniec lata bieżącego roku. Według zapowiedzi do domów ma wrócić ponad 60 Rosjan i Ukraińców.

Oglądaj Wideo: Reuters Ukraińscy marynarze są oskarżani o nielegalne przekroczenie granicy