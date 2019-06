Wybuch na rosyjskim tankowcu. Nie żyje trzech marynarzy





»

Trzech marynarzy zginęło w porcie handlowym w Machaczkale, stolicy Dagestanu, w wyniku wybuchu na tankowcu, na którym przebywali. Trzy inne osoby zostały ranne. Rosyjska prokuratura wszczęła śledztwo.

Rzecznik podległej rosyjskiemu ministerstwu transportu Federalnej Agencji Żeglugi Morskiej i Rzecznej (Rosmorrieczfłot) powiedział agencji TASS, że w wyniku eksplozji zginęło trzech marynarzy pokładowych. Ranni marynarze, okręt na skałach. Próbują uratować poważnie uszkodzoną fregatę Na razie nieznany... czytaj dalej »

Ministerstwo do spraw sytuacji nadzwyczajnych Republiki Dagestanu, która wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej, przekazało, że do wybuchu w maszynowni tankowca doszło we wtorek rano w machaczkalskim morskim porcie handlowym. Eksplozja nastąpiła podczas przepompowywania produktów naftowych.

Tankowiec płynął z Turkmenistanu. Przewoził około dwóch tysięcy ton ropy. Jak informuje agencja RIA Nowosti, na jego pokładzie przebywało 12 marynarzy. Trwają poszukiwania jednego z nich. Po godzinie 12. czasu rosyjskiego we wtorek strażacy ugasili pożar, który wybuchł w pomieszczeniach załogi tankowca.

Agencja TASS podała, że stan jednego z trzech rannych marynarzy jest ciężki.

Machaczkała jest położona nad Morzem Kaspijskim. Wybuch na pokładzie tankowca nie zakłócił pracy tamtejszego portu.