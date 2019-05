"Bezprecedensowa kampania". Ławrow kieruje krytykę w stronę USA

Video: Reuters

Juan Guaido przewodzi protestom wobec reżimu Nicolasa Maduro

01.05 | Prezydent Nicolas Maduro był we wtorek rano zdeterminowany, by opuścić Wenezuelę i zbiec do Hawany - ujawnił w wypowiedzi dla telewizji CNN szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo. Od tego zamiaru odwiodła go interwencja dyplomatów rosyjskich - dodał.

