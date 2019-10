Kwiaty, dziennikarze i uścisk ojca. Maria Butina wróciła do Moskwy

Na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo wylądował w sobotę samolot z deportowaną dzień wcześniej ze Stanów Zjednoczonych Marią Butiną. Rosjanka została skazana w kwietniu przez sąd w Waszyngtonie na 1,5 roku więzienia za udział w spisku przeciwko USA. Przyznała się do winy.

Rosyjska agencja TASS przekazała, że samolot linii Aerofłot z Miami do Moskwy, na pokładzie którego znajdowała się Butina, wylądował na stołecznym lotnisku Szeremietiewo, gdzie czekał na nią ojciec Walerij, a także około 50 dziennikarzy.

Po wyjściu w piątek z więzienia w Tallahassee na Florydzie Rosjanka została przekazana służbom imigracyjnym i została deportowana do Rosji.

Miała szpiegować przeciwko USA, wyszła z więzienia. W sobotę "poleci do Moskwy" Maria Butina,... czytaj dalej » Pod koniec kwietnia sąd federalny w Waszyngtonie skazał Butinę na 18 miesięcy pozbawienia wolności, z tym, że na poczet odbywania kary zaliczono jej dziewięć miesięcy, które już spędziła za kratkami.

Sędzia zgodziła się na deportację Butiny do Rosji po opuszczeniu przez nią więzienia.

Udział w spisku przeciw USA

30-letnią Rosjankę aresztowano w lipcu 2018 roku w Waszyngtonie pod zarzutem działalności agenturalnej na rzecz Rosji poprzez nawiązywanie kontaktów z obywatelami USA i infiltrowanie ugrupowań politycznych.

Butina przyznała, że działała "pod kierownictwem" przedstawiciela rosyjskich władz. CNN i "New York Times" informowały, że chodzi o Aleksandra Torszyna, w przeszłości wiceszefa banku centralnego Rosji. Torszyn jest na liście Rosjan objętych amerykańskimi sankcjami w reakcji na ingerencję służb specjalnych Kremla w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku.

W grudniu 2018 roku Rosja zarzuciła Stanom Zjednoczonym, że Butinę zmuszono, by przyznała się do "absolutnie niepoważnych" zarzutów. Po ogłoszeniu wyroku prezydent Rosji Władimir Putin określił go jako "arbitralny".

Źródło: Alexandria Sheriffs Office Maria Butina była skazana na 18 miesięcy więzienia