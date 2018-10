Rosyjski sąd przedłużył areszt domowy dla reżysera Kiriłła Sieriebriennikowa

Video: TVN24 BiS

Oklaskiwali nieobecnego reżysera

19.09 | Mieszkańcy Moskwy tłumnie przybyli na premierę sztuki "Maleńkie Tragedie" Aleksandra Puszkina do Teatru Gogola. A przybyli nie tylko by oklaskiwać udany spektakl, ale także wspierać reżysera, który - decyzją władz - znalazł się w areszcie domowym i na premierze nie mógł być obecny. Kiriłł Sieriebriennikow jest znany ze swojego krytycznego podejścia do władz. A te oskarżyły go o defraudację publicznych funduszy i zamknęły w areszcie domowym. Materiał programu "24 Godziny".

