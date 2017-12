"To takich sędziów powinno się sądzić". Nawalny nie wystartuje





Sąd Najwyższy Rosji w sobotę podtrzymał decyzję Centralnej Komisji Wyborczej o wykluczeniu lidera opozycji Aleksieja Nawalnego z udziału w wyborach prezydenckich w marcu. Prawnik Nawalnego zapowiedział już apelację do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Rosyjski Sąd Najwyższy orzekł, że decyzja władz wyborczych jest zgodna z prawem.

Krótko po tym Nawalny napisał na Twitterze, że nie uznaje zaplanowanych na marzec wyborów, ponieważ nie ma w nim realnej konkurencji dla starającego się o kolejną kadencję Władimira Putina. Ponowił też apel o bojkot tego głosowania. "To takich sędziów powinno się sądzić", skomentował.

Sąd nad Nawalnym

Nawalny bez prawa kandydowania. Opozycjonista wzywa do "strajku wyborców" Rosyjska... czytaj dalej » Centralna Komisja Wyborcza zdecydowała w poniedziałek w głosowaniu, że Nawalny nie ma prawa kandydować w wyborach prezydenckich ze względu na ciążące na nim wyroki sądowe.

W październiku sąd w Moskwie skazał Nawalnego na 20 dni aresztu za wzywanie na wiece odbywające się bez zezwolenia. Sąd uznał, że Nawalny ponownie dopuścił się naruszenia przepisów o trybie organizacji zgromadzeń publicznych. Poprzednio Nawalny został skazany na areszt w czerwcu, przed zapowiedzianą w centrum Moskwy demonstracją przeciwko korupcji.

W lutym 2017 roku Nawalny został skazany na pięć lat pozbawienia wolności w zawieszeniu w powtórzonym procesie o defraudację funduszy państwowej spółki Kirowles. Proces z 2013 roku powtórzono, gdy ETPCz orzekł, że Rosja naruszyła prawo opozycjonisty do uczciwego procesu. Nawalny, który po anulowaniu wyroku z 2013 roku odzyskał prawo wyborcze, oceniał, że celem powtórzonego postępowania jest pozbawienie go tego prawa. Kremlowi nie spodobał się apel Nawalnego o bojkot wyborów Wezwanie do... czytaj dalej »

Nawalny, adwokat i bloger walczący z korupcją, to jeden z przywódców protestów w 2012 roku przeciwko powrotowi Władimira Putina na Kreml. W 2013 roku zdobył ponad 27 proc. głosów w wyborach mera Moskwy, co dało mu drugie miejsce.

Wybory bez wyboru?

W rozpisanych na 18 marca wyborach prezydenckich poza Putinem startują też inni kandydaci, w tym dziennikarka i celebrytka, córka byłego demokratycznego mera Petersburga Anatolija Sobczaka - Ksenia Sobczak, kandydat Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (KPRF) - Paweł Grudinin, kandydat opozycyjnej wobec Kremla demokratycznej partii Jabłoko Grigorij Jawlinski oraz szef populistyczno-nacjonalistycznej Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (LDPR) Władimir Żyrinowski.

Analitycy zgodnie oceniają, że największe szanse na wygraną ma Putin, któremu sondaże dają ponad 80-procentowe poparcie.