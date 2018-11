W Rosji rekomendowano zmianę procedury użycia broni jądrowej

Wyższa izba rosyjskiego parlamentu Rada Federacji w środę zarekomendowała rosyjskiej Radzie Bezpieczeństwa zmianę dokumentu określającego procedury użycia przez Rosję broni jądrowej - podała RIA Nowosti. Nie podano szczegółów, na czym polegać miałyby zmiany.

Jak wskazuje agencja RIA, dokument dotyczy odpowiedzi na hipotetyczne wykorzystanie przeciwko Rosji broni hipersonicznej i innej, niejądrowej broni strategicznej. Nie ujawniono charakteru proponowanych zmian.

W posiedzeniu komisji do spraw obrony Rady Federacji, podczas którego przyjęto rekomendację, uczestniczyli senatorowie, przedstawiciele ministerstwa obrony, sztabu generalnego i Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Rekomendacja nie ma charakteru wiążącego prawnie.

Rosja nie uderzy pierwsza

W październiku prezydent Rosji Władimir Putin zapewniał, iż rosyjska doktryna nuklearna nie przewiduje uderzenia prewencyjnego, a jedynie cios w odwecie na atak na Rosję.

- W naszej koncepcji wykorzystania broni jądrowej nie ma uderzenia prewencyjnego. My mamy system ostrzegania o ataku rakietowym. Kiedy upewnimy się, że przeprowadzany jest atak na terytorium Rosji, to po tym zadajemy cios odwetowy. Oczywiście, jest to światowa katastrofa, ale my nie możemy być inicjatorem katastrofy - przekonywał.