Władimir Putin, który przybył do Kemerowa na Syberii, nie pojawił się na wiecu, by stawić czoła mieszkańcom miasta żądającym odpowiedzi na pytania o śledztwo w sprawie tragicznego pożaru. Pojawił się za to na terenie wokół centrum handlowego, w którym w niedzielę doszło do tragedii, wyraził swoją wściekłość na urzędników.

W galerii handlowej Zimowa Wiśnia w Kemerowie w niedzielnym pożarze, którego przyczyny nie są jasne, zginęły według oficjalnych informacji 64 osoby, w tym 41 dzieci.

We wtorek na głównym placu miasta pojawili się jednak jego mieszkańcy, z których wielu nie wierzy w te informacje, bo relacje świadków pożaru, w tym tych, którzy się z niego uratowali, mówią o setkach osób, jakie przebywały wtedy w galerii.

Żądają oni ujawnienia pełnych danych na temat katastrofy.

"Niektóre ciała leżą po prostu w pudłach". Putin na miejscu, mieszkańcy żądają informacji W tragicznym... czytaj dalej »

Putin grzmi

Władimir Putin rozmawiający przed centrum handlowym z urzędnikami i śledczymi pytał we wtorek, "co tu się dzieje?". - To nie wojna, to nie niespodziewany wybuch metanu w kopalni węgla. Przyszli tu ludzie, dzieci, by się odprężyć. Mówimy o problemie demografii (w Rosji - red.), a tracimy tylu ludzi - grzmiał na urzędników, zaznacza agencja Reutera.

- Dlaczego? - kontynuował rosyjski prezydent. Z powodu zaniedbań, które podlegają karze, z powodu niechlujstwa. Jak w ogóle mogło do tego dojść? (...) Pierwsze emocje, jakie towarzyszą usłyszeniu o liczbie zabitych to nie płacz. To lament i szczerze - kiedy słyszy się rzeczy, które zostały tu powiedziane - rodzą się też inne emocje - mówił dalej.

Śledczy ustalili po przepytaniu dziesiątek osób, które uciekły z galerii, że przejścia przeciwpożarowe w galerii były zablokowane, a alarm przeciwpożarowy nie działał, bo został wyłączony 19 marca przez jednego z pracowników ochrony i nikt o tym nie wiedział.

Mieli ratować, "pierwsi uciekli"

Powiedział o tym we wtorek Putinowi Aleksander Batrykin, szef Rosyjskiego Komitetu Śledczego zajmującego się największymi przestępstwami w Federacji Rosyjskiej. Dodał, że pięć osób zostało już zatrzymanych.

Jak odnotowały media, zapytany przez Putina o to, co działo się w środku, wyjaśnił, że gdy rozpoczął się pożar, ochrona nie poinformowała klientów przez głośniki o tym, że mają uciekać.

- Większość obsługi (galerii - red.) uciekła, zostawiając dzieci i ich rodziców ich własnemu losowi. Ci, którzy powinni być odpowiedzialni za bezpieczeństwo ludzi, za organizację ewakuacji, byli pierwszymi, którzy uciekli - powiedział Bastrykin.

Dym ogarnął wszystko w okamgnieniu. Dramatyczne nagranie z centrum handlowego Ogień i dym... czytaj dalej »

Nawet 85 zaginionych?

Wielu mieszkańców Kemerowa nie wierzy w oficjalną wersję władz, które mówią o 64 ofiarach śmiertelnych. Putin zaprzeczył tym stwierdzeniom mówiąc w poniedziałek, że nikt niczego nie ukrywa i ogłosił żałobę narodową w Rosji w środę 28 marca.

Tymczasem jednak, lider opozycji Aleksiej Nawalny zaapelował do Rosjan, by we wtorek zjawili się w Moskwie, by protestować.

Agencja Reutera zwraca uwagę na to, że mieszkańcy miasta sami starają się doliczyć ofiar i stworzyli listę 85 wciąż ich zdaniem zaginionych osób, z których większość stanowią dzieci.

O nich śledczy milczą.

Kemerowo, Federacja Rosyjska