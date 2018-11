Pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ukraińska armia w stanie pełnej gotowości

"Na podstawie decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w sprawie wprowadzenia stanu wojennego naczelnik Sztabu Generalnego, głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy wydał rozkaz postawienia rodzajów i jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy w stan pełnej gotowości bojowej" – głosi komunikat opublikowany na stronie ukraińskiego ministerstwa obrony.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Cieśnina Kerczeńska łączy Morze Azowskie i Morze Czarne

Ambasador USA przy ONZ Nikki Haley poinformowała z kolei, że w poniedziałek odbędzie się pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ sprawie eskalacji napięć między Rosją a Ukrainą. Jak przekazała na Twitterze, posiedzenie odbędzie się w Nowym Jorku o godz. 11 czasu lokalnego (godz. 17 czasu polskiego).

