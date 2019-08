Lekarze trzymani w niewiedzy. 33 lata od Czarnobyla "i nasz rząd niczego się nie nauczył"

Lekarze i inny personel medyczny szpitala klinicznego w Archangielsku nie mieli świadomości, że ranni w wybuchu na poligonie są silnie napromieniowani - napisał rosyjski dziennik "Moscow Times".

Do wybuchu doszło 8 sierpnia na poligonie marynarki wojennej Rosji nad Morzem Białym. Krótko po eksplozji władze odległego o ok. 40 km miasta Siewierodwińsk poinformowały o "krótkotrwałym" wzroście promieniowania. Resort obrony Rosji zapewnił, że poziom promieniowania był w normie. Norweski Urząd Bezpieczeństwa Radiacyjnego i Nuklearnego (DSA) poinformował potem o wykryciu przez jego stację pomiaru powietrza przy granicy Norwegii z Rosją niewielkich ilości radioaktywnego jodu, którego stężenie nie było groźne dla ludzkiego zdrowia.

Buriewiestnik czyli "zwiastujący burzę". Na poligonie mogła wybuchnąć broń przyszłości Podobno ma mieć... czytaj dalej » Według oficjalnych informacji, na poligonie koło wioski Nienoksa wybuchł zasilany energią jądrową silnik rakietowy, powodując śmierć pięciu uczestniczących w jego wypróbowywaniu ekspertów przemysłu zbrojeniowego.

Każdy dzień przynosi kolejne nieoficjalne doniesienia mediów w sprawie wybuchu. W sobotę rosyjski "Moscow Times" napisał, że 8 sierpnia szpital w Archangielsku przyjął trzech nagich i owiniętych przezroczystą folią mężczyzn, których przedstawiono jako ofiary bliżej nieokreślonego "promieniotwórczego wybuchu". Nie wyjaśniono jednak, o co należy zadbać przy udzielaniu im pomocy.

Cała komputerowa dokumentacja dotycząca tej sprawy została wymazana przez przybyłych następnego dnia do szpitala oficerów Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

W efekcie co najmniej 60 lekarzy i innych pracowników medycznych, którzy mieli styczność z ofiarami, przewieziono drogą lotniczą do Moskwy, by w trybie pilnym poddać ich badaniom. W tkance mięśniowej jednego z lekarzy wykryto - będący produktem rozszczepiania paliwa nuklearnego uran-235 - radioaktywny izotop cez-137, ale "nie poinformowano go, jaka jest ilość lub koncentracja tego izotopu" - ujawnia gazeta.

FSB poleciła wszystkim osobom uczestniczącym w ratowaniu napromieniowanych, by podpisały zobowiązanie, że nie ujawnią niczego na ten temat - podał "Moscow Times", powołując się na źródła medyczne.

- Upłynęły 33 lata i nasz rząd niczego się nie nauczył. Nadal starają się ukrywać prawdę - powiedział gazecie lekarz z Archangielska, nawiązując do maskowania rzeczywistych rozmiarów katastrofy nuklearnej w Czarnobylu.

- Ekspozycji na cez-137 łatwo uniknąć - wystarczy tylko dokładnie umyć pacjenta. Jednak lekarze zostali narażeni na promieniowanie, gdyż nie powiedziano im, co się stało - podkreślił w rozmowie z "Moscow Times" pracujący na Uniwersytecie Leicester specjalista w dziedzinie ochrony radiologicznej Yuri Dubrova.

Źródło: Google Maps Nienoksa jest położona na wybrzeżu Morza Białego w obwodzie archangielskim