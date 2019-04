"Umacniać osiągnięty potencjał przyjaźni". Nowy prezydent Kazachstanu w Moskwie





Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew zapewnił w środę przywódcę Rosji Władimira Putina, że za swoje zadanie uważa kontynuację dotychczasowych stosunków łączącej ich państwa. Tokajew składa w Moskwie swą pierwszą wizytę zagraniczną jako szef państwa.

Na początku środowych rozmów z Putinem Tokajew przypomniał, że brał udział w przygotowaniu traktatu o stosunkach pomiędzy Rosją i Kazachstanem. Zaznaczył, że za rządów jego poprzednika, Nursułtana Nazarbajewa, relacje z Rosją umacniały się. - Moje zadanie polega na tym, by zapewnić kontynuację tej strategii - powiedział. Zadeklarował, że będzie czynił "wszystko, co możliwe, by umacniać osiągnięty potencjał przyjaźni pomiędzy narodami" Rosji i Kazachstanu. Nowy prezydent Kazachstanu "starym, dobrym przyjacielem, dobrze znanym Chińczykom" Nowy prezydent... czytaj dalej »

Putin powiedział, że Rosja i Kazachstan są "nie po prostu partnerami, lecz najbliższymi sojusznikami", zarówno w relacjach dwustronnych, jak i w organizacjach międzynarodowych. Wyraził przekonanie, że wizyta Tokajewa przyczyni się do umocnienia "wielopłaszczyznowych i wielostronnych relacji sojuszniczych".

Pierwsza wizyta w Rosji

W rozmowach uczestniczyli także szefowie resortów spraw zagranicznych oraz finansów Rosji i Kazachstanu. Po stronie rosyjskiej w spotkaniu bierze udział ponadto wicepremier Jurij Borisow, odpowiedzialny w rządzie za kwestie przemysłu obronnego. Tematem rozmów Putina i Tokajewa - jak zapowiadano w Rosji - są kwestie regionalne, dwustronne i temat integracji eurazjatyckiej, w której uczestniczą oba kraje.



Tokajew składa w Moskwie swą pierwszą wizytę zagraniczną na stanowisku szefa państwa, które objął po niespodziewanej rezygnacji Nursułtana Nazarbajewa. Rządzący Kazachstanem od niemal 30 lat Nazarbajew w marcu ustąpił z funkcji prezydenta.

W wywiadach dla mediów rosyjskich udzielonych przed środową wizytą Tokajew podkreślał, że sam fakt, iż wybrał Moskwę jako kierunek wizyty, należy uważać za znaczący.