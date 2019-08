Dziecko płakało i wierzgało, duchowny siłą zanurzał je w chrzcielnicy. Został zawieszony

Rosyjski duchowny prawosławny został zawieszony w posłudze kapłańskiej na rok. To konsekwencje brutalnego - jak ocenili przełożeni księdza - obchodzenia się z rocznym dzieckiem podczas chrztu. Kapłan, mimo protestów matki i płaczu chłopca, na siłę zanurzał go w chrzcielnicy. Nagrania z ceremonii trafiły do mediów.