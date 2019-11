Pożar w składzie ropy. Dwie osoby nie żyją

Nie żyje drugi mężczyzna poszkodowany w wyniku pożaru zbiornika w składzie ropy w Noworosyjsku - poinformował Komitet Śledczy w Kraju Krasnodarskim. Pierwszy zmarł wkrótce po wybuchu, do którego doszło 7 listopada. Cztery osoby nadal są w szpitalu.

Pusty zbiornik do przechowywania produktów naftowych w bazie Gruszowaja w Noworosyjsku zapalił się 7 listopada podczas prac spawalniczych prowadzonych przez zewnętrzną firmę.

Sześciu poszkodowanych

W poniedziałek Komitet Śledczy w Kraju Krasnodarskim poinformował o śmierci mężczyzny poszkodowanego w wyniku wybuchu i pożaru. Oznacza to, że liczba śmiertelnych ofiar zdarzenia wzrosła do dwóch - pierwszy z poszkodowanych zmarł wkrótce po wybuchu, tuż po przewiezieniu do szpitala. Jeden z zabitych miał 22 lata, a drugi - 28 lat.

Cztery osoby są nadal hospitalizowane, stan trzech z nich lekarze określają jako ciężki.

Źródło: Google Maps Noworosyjsk znajduje się Kraju Krasnodarskim, nad Morzem Czarnym