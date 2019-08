Pożar w składzie amunicji. Odłamki spadają w promieniu 15 kilometrów, masowa ewakuacja

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Ekologiczna bomba tyka na Syberii

Powstała jeszcze za Stalina, teraz to tykająca bomba ekologiczna. Opuszczony zakład pod Irkuckiem to ekologiczny Czarnobyl. Jeszcze do 2017 roku produkowano tam chlor i inne chemikalia. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»