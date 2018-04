Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Nagrania z pożaru rosyjskiego centrum handlowego27.03 | Ogień i dym rozprzestrzeniały się błyskawicznie, w ciągu sekund wypełniając duże pomieszczenia pełne ludzi. Kamery monitoringu nagrały to co działo się podczas pożaru w rosyjskim centrum handlowym w Kemerowie. Władimir Putin nazwał śmierć 64 osób wynikiem "kryminalnych zaniedbań". zobacz więcej wideo »