Ogromny pożar elektrowni. "Ogień widoczny z wielu punktów Moskwy"





Foto: Reuters | Video: Reuters Płonie elektrownia pod Moskwą

W elektrowni w Mytiszczach pod Moskwą doszło w czwartek do ogromnego pożaru. Ogień widoczny jest z wielu punktów stolicy - relacjonują rosyjskie agencje. Media podają, że płonie gazowa stacja wysokiego ciśnienia na terenie elektrowni.

Niebezpieczna pogoda we Włoszech. Są ranni Nawałnice,... czytaj dalej » W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać płonącą elektrownię. Jak relacjonował jeden ze świadków pożaru, słup ognia sięga nawet 50 metrów.

Na miejsce przybyły jednostki straży pożarnej, w stanie gotowości są samoloty gaśnicze.

Media informują, że płonie gazowa stacja wysokiego ciśnienia na terenie elektrowni. Telewizja Rossija 24 podała informację, że palą się zbiorniki z paliwem.

Elektrownia w Mytiszczach, o mocy 1060 megawatów, jako paliwo wykorzystuje głównie gaz.



#BREAKING : #RUSSIA : Massive fire errupted at Thermal power station in #Mytishchi near #Moscow. Fire train has been sent to the place of fire and aviation is also alerted to extinguish the major fire at thermal power station. pic.twitter.com/nvmcLHAwUl — Conflict Intelligence Network (@ConflictTeam) 11 lipca 2019

Brak poszkodowanych

Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał.

Rosyjskie ministerstwo do spraw sytuacji nadzwyczajnych przekazało, że pożar nie zagraża pobliskim osiedlom mieszkaniowym.

Jednocześnie źródła cytowane przez rosyjską agencję TASS oceniły, że istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się ognia.

Pożar elektrowni w Mytiszczach