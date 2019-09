Po wybuchu pozostały promieniujące pontony. Władze: to "potencjalnie niebezpieczne obiekty"

Foto: mil.ru, svoboda.org Video: Newsader Analytics

Wideorozmowa żołnierza z mieszkańcami Nienoksy

Nie dotykajcie przedmiotów, wyrzuconych na brzeg. Nie odwiedzajcie to miejsce - ostrzegł anonimowy rosyjski żołnierz mieszkańców wioski Nienoksa w obwodzie archangielskim. 8 sierpnia, na poligonie położonym w pobliżu tej wsi, doszło do wybuchu rakiety. Wideorozmowę wojskowego z mieszkańcami, nagraną ukrytą kamerą, opublikowały na swojej stronie Radio Swoboda i niezależny portal Newsader. Władze Rosji dotąd nie ujawniły, co konkretnie eksplodowało w pobliżu Nienoksy i jaki jest tam poziom napromieniowania.

»