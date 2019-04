Polerowanie jadącego pociągu, czerwony dywan nie w tym miejscu. Poprawki przed wyjściem Kima na peron

Zaskakujące poprawki przed przyjazdem Kim Dzong Una do Rosji

25.04 | Kim Dzong Un w Rosji i logistyczne wyzwania, z którymi wiąże się wizyta północnokoreańskiego dyktatora. Przyglądali się im dziennikarze telewizji CNN. Czasami są zaskakujące np. czy przesuwać dywan, czy pociąg? Kim Dzong Un przyjechał do Rosji swoim słynnym opancerzonym pociągiem. Jeszcze w ostatniej chwili konieczne były poprawki kosmetyczne. Dwóch pracowników z desperacją polerowało drzwi, przez które przywódca miał wyjść z wagonu.

