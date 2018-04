Obrońca Sawczenko i członkiń Pussy Riot pozbawiony statusu adwokata

Foto: Wikipedia Video: tvn24

Członkinie Pussy Riot w rozmowie z Faktami TVN

27.12 | - Główne narzędzie nacisku to zdławienie woli człowieka - mówi o warunkach panujących w kolonii karnej Nadieżda Tołokonnikowa. Aktywistka Pussy Riot opowiedziała również w specjalnej rozmowie z Faktami TVN, w jaki sposób więźniarki radzą sobie z codziennymi obowiązkami, mimo braku podstawowych sprzętów potrzebnych do pracy: - Staramy się robić własne miotły, z patyczków, albo naprawiać stare miotły. Za własne pieniądze kupujemy w sklepie sól, rozpuszczamy lód, później specjalnymi skrobakami zeskrobujemy lód, a następnie przenosimy śnieg do innej części kolonii - opisuje,

