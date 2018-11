Nawalny: zabrano mi paszport i zakazano wyjazdu z Rosji

Jeden z przywódców opozycji w Rosji Aleksiej Nawalny poinformował we wtorek, że zabrano mu na lotnisku paszport i nie pozwolono wsiąść do samolotu. Doszło do tego, gdy udawał się na ogłoszenie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w dotyczącej go sprawie.