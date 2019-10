Apele do Putina nie pomogły. Fiedotow odsunięty





Michaił Fiedotow został odwołany z funkcji szefa Rady do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka przy prezydencie Rosji. Dekret w tej sprawie podpisał Władimir Putin. Wcześniej członkowie rady apelowali do prezydenta, by pozostawił Fiedotowa na stanowisku.

Na stronie Kremla podano, że Michaił Fiedotow został "zwolniony ze służby publicznej w związku z osiągnięciem wieku 70 lat".

Jednocześnie Władimir Putin powołał na stanowisko Rady do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka przy prezydencie Rosji Walerija Fadiejewa, dotychczasowego sekretarza Izby Społecznej, innego ciała konsultacyjnego przy prezydencie Putinie. Fadiejew zasiada także we władzach rządzącej partii Jedna Rosja.

"Aktywne stanowisko Rady w sprawie protestów"

Fiedotow był doradcą prezydentów Rosji - Dmitrija Miedwiediewa i Władimira Putina. Przewodniczącym Rady został w październiku 2010 roku. We wrześniu tego roku ukończył 70 lat. Zgodnie z obowiązującą w Rosji ustawą o administracji publicznej maksymalny próg wieku urzędników to 65 lat, a w przypadku osób wyższej rangi może być podniesiony do 70 lat.

Doradcy przywódców państwa mogą pozostać na stanowisku do końca kadencji. i takie przypadki istnieją. Obecny doradca Putina do spraw polityki zagranicznej Jurij Uszakow ma 72 lata.

O ewentualnej zmianie szefa Rady już wcześniej informował dziennik "Wiedomosti", powołując się na kilku członków tej organizacji. Rozmówcy gazety nie wykluczali, że powodem decyzji w sprawie odsunięcia Fiedotowa może być "aktywne stanowisko członków Rady w sprawie protestów w Moskwie w lecie bieżącego roku".

Wiele zasiadających w Radzie osób krytykowało rozpędzenie protestów przez policję i sprawy karne wobec uczestników demonstracji - wskazywali rozmówcy gazety.

Apel do Putina

Radio Echo Moskwy podało, że 28 spośród 50 członków Rady podpisało list do prezydenta z apelem o pozostawienie Fiedotowa na stanowisku ze względu na jego "osobiste zasługi" i autorytet.

- Moim zdaniem, chodzi o to, by w ciągu najbliższych miesięcy usunąć z Rady tych, którzy odważą się na mniej lub bardziej stanowczy sprzeciw. I tyle - skomentował decyzję Putina w poniedziałkowej rozmowie z Echem Moskwy członek Rady Ilia Szablinski.

Michaił Fiedotow był doradcą Władimira Putina i byłego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa