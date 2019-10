"Międzynarodową bandycka polityka". Rosja krytykuje USA

Prezydent Turcji poleciał do Moskwy, by omówić kwestię interwencji w Syrii

We wtorek kończy się zawieszenie broni na granicy Turcji z Syrią, a prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poleciał na konsultacje do Moskwy, do głównego rozgrywającego. Prezydent Rosji Władimir Putin mówi, że rozwiąże konflikt, ale potrzebuje czasu, bo wspiera i Turcję, i rząd w Damaszku. 9 października turecka armia rozpoczęła ofensywę w północnej Syrii w celu wyparcia Kurdów z tamtych terenów. Po wycofaniu się Amerykanów Kurdowie poprosili o pomoc rządową armię syryjską.

