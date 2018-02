"W chwili spadania statek powietrzny był cały"





Komitet Śledczy Rosji badający przyczyny niedzielnej katastrofy An-148, który rozbił się kilka minut po starcie z Moskwy przekazał w poniedziałek, że do wybuchu doszło po tym, jak samolot zderzył się z ziemią. W katastrofie zginęło 71 osób.

- Ustalono, że w chwili spadania statek powietrzny był cały, nie było pożaru, do wybuchu doszło po tym, jak samolot spadł - ogłosił Komitet Śledczy.



Wcześniej niektóre rosyjskie media informowały, że przyczyną katastrofy mógł być wybuch jednego z silników. Rambler News Service podawała, powołując się na źródło bliskie sprawie, że przed wylotem An-148 nie przeprowadzono zabiegu odladzania samolotu.

Śledztwo w sprawie katastrofy

Nikt nie przeżył katastrofy lotniczej w Rosji An-148 z 71... czytaj dalej » Przyczyny wypadku nie są na razie znane. Wśród głównych wersji śledczy rozpatrują warunki pogodowe, czynnik ludzki i stan techniczny maszyny.

Stan obu odnalezionych czarnych skrzynek samolotu pozwala na odczyt danych. Śledczy przeszukali biura Saratowskich Linii Lotniczych, do których należała rozbita maszyna i przejęli dokumentację.



Trwają prace poszukiwawcze, w których bierze udział ponad 1000 osób. Fragmenty samolotu są rozrzucone na obszarze ponad 30 ha - informuje sztab służb ratowniczych. Do tej pory odnaleziono ponad 400 części maszyny. Odnaleziono również ponad 700 szczątków ciał ofiar.

Ponad 70 ofiar

Zagadkowe milczenie pilotów. "Nie wiadomo, dlaczego nie wykorzystali drugiego silnika" Jeżeli piloci... czytaj dalej » Samolot lecący z podmoskiewskiego Domodiedowa do Orska w obwodzie orenburskim zniknął z radarów 4 minuty po starcie. Na pokładzie znajdowało się 65 pasażerów i 6 członków załogi. Wszyscy zginęli. Samolotem leciało dwóch obcokrajowców - obywatel Szwajcarii i Azerbejdżanu.

An-148 to samolot regionalny przeznaczony do przewozu 80 pasażerów na odległości do 4400 km. Maszyny tego typu są użytkowane przez prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę oraz m.in. ministerstwo obrony Rosji. An-148, skonstruowany przez ukraiński koncern Antonow, produkowany jest również w Rosji.



Saratowskie Linie Lotnicze poinformowały o czasowym zawieszeniu eksploatacji samolotów An-148. Łącznie linie dysponują sześcioma maszynami typu An-148.