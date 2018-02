Video: tvn24

Ekspert: dlaczego pilot nie wykorzystał drugiego silnika?

12.02 | Jeżeli piloci ratowali samolot, to nie mieli czasu na to, by łączyć się z wieżą - ekspert lotniczy Cezary Orzech komentował ciszę na pokładzie rosyjskiego samolotu w minutach poprzedzających jego katastrofę. Ekspert zwrócił również uwagę, że konstrukcja tego samolotu była bardzo nietypowa.

