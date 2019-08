Po wybuchu rakiety w czasie testu. Doradca Trumpa: Rosjanie kradną nasze technologie

Foto: MO Rosji/Youtube Video: APTN / TVN24

Rosja: na poligonie mogła wybuchnąć rakieta z napędem jądrowym

12.08 | Do wybuchu na poligonie w obwodzie archangielskim na północy Rosji w dniu 8 sierpnia mogło dojść przy testowaniu pocisku z napędem jądrowym, o którym w ubiegłym roku mówił Władimir Putin - pisze Reuters, powołując się na ekspertów. - Przypomina nam to łańcuch wydarzeń z czasów katastrofy w Czarnobylu - odniósł się do sprawy w rozmowie z agencją przedstawiciel amerykańskiej administracji.

»