Ciało modelki w walizce. "Zadałem jej co najmniej pięć ciosów nożem"





33-letni Maksim Gariejew zabił modelkę, ponieważ go "upokorzyła"

Podejrzany o zabójstwo 24-letniej blogerki Jekateriny Karaglanowej przyznał się do winy. To 33-letni wielbiciel dziewczyny, Maksim Gariejew. Ciało modelki, blogerki i instagramerki zostało znalezione w walizce w mieszkaniu, które wynajmowała.

Mężczyzna zeznał, że postanowił zabić modelkę, ponieważ "wielokrotnie kpiła z jego seksualności i możliwości finansowych". - Nie mogłem tego znieść - wyznał. Nagranie z jego przesłuchania zostało w środę opublikowane na stronie Komitetu Śledczego Rosji.

- Zadałem jej co najmniej pięć ciosów nożem, w okolicach szyi i klatki piersiowej - powiedział 33-latek. Mówił, że "żałuje tego, co zrobił" i zapewnił, że będzie współpracował ze śledczymi.

Do zbrodni doszło 26 lipca. Ciało 24-letniej rosyjskiej modelki, blogerki i instagramerki Jekateriny Karaglanowej znalazł dzień po zabójstwie właściciel mieszkania przy ulicy Pyriewa w Moskwie, które wynajmowała. Znajomi nie mogli się z nią skontaktować, dlatego zwrócili się do niego z prośbą, by sprawdził, co się dzieje.

Zwłoki dziewczyny były ukryte w walizce.

Maksim Gariejew został zatrzymany 29 lipca.

Jekaterina Karaglanowa, absolwentka studiów medycznych, specjalizowała się w dermatologii. Zdobyła sporą popularność w internecie jako blogerka podróżnicza i instagramerka. Jej profil na Instagramie obserwowało ponad 90 tysięcy internautów. Porównywali jej wygląd do filmowej gwiazdy Audrey Hepburn. Ostatni post opublikowała w serwisie społecznościowym 22 lipca, z greckiej wyspy Korfu. 30 lipca miała jechać do Holandii, gdzie miała świętować swoje 25. urodziny. Pojawiły się plotki, że sponsorem wyprawy miał być 52-letni mężczyzna. Rosyjski newsru.com informuje, że zabójca ukrył ciało dziewczyny w walizce, do której miała zapakować swoje rzeczy, niezbędne do tej podróży.