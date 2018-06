Rosja i Białoruś chcą "wzmacniać strategiczne partnerstwo"





Foto: EKATERINA SHTUKINA / SPUTNIK / GOVERNMENT PRESS SERVICE POOL | Video: EKATERINA SHTUKINA / SPUTNIK / GOVERNMENT PRESS SERVICE POOL / PAP/EPA Władimir Putin w Mińsku

Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka spotkali się we wtorek w Mińsku. - Rosja chce pogłębiać integrację z Białorusią i rozwijać państwo związkowe – zapewnił Putin.

Putin mógłby zostać prezydentem Rosji i Białorusi. "Zapisy potrzebne do zintegrowania państw istnieją" Istnieje... czytaj dalej » - Musimy usunąć wzajemne bariery i ograniczenia (we współpracy handlowej – red.), a także stworzyć równe warunki konkurencji – mówił we wtorek białoruski prezydent na posiedzeniu Najwyższej Rady Państwowej, głównego organu Państwa Związkowego Białorusi i Rosji.



Łukaszenka odniósł się w ten sposób do wprowadzanych przez Rosję barier na import białoruskiej żywności, między innymi mięsa i wyrobów mleczarskich. Rosja, inicjując ograniczenia, powołuje się na ekspertyzy Rosyjskiej Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (Rossielchoznadzoru), według którego w białoruskiej żywności zdarza się przekroczenie norm zakazanych substancji.

Łukaszenka wskazał, że nie powinno się przenosić tego typu problemów w relacjach dwustronnych "do innych formatów integracyjnych", czyli na przykład na forum Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. - Jeśli jakieś problemy przeszkadzają naszym relacjom, trzeba je rozwiązywać tu i teraz – ocenił.



Prezydent Białorusi poruszył także kwestię przekraczania przez podróżnych białorusko-rosyjskiej granicy. Rosja wprowadziła jednostronne kontrole na granicy, która wcześniej – w ramach państwa związkowego – była otwarta.



- Pojawiają się kwestie, dotyczące na przykład trybu przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej. Porozumieliśmy się, że w najbliższym czasie rozwiążemy ten problem – powiedział Łukaszenka. - W warunkach, gdy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa w czasie mistrzostw świata w piłce nożnej, odnosimy się ze zrozumieniem do wprowadzenia przez Rosjan elementów kontroli granicznych. Oczekujemy jednak, że wszystkie pozostałe kwestie trzeba uregulować – dodał.

Wzmacniać "strategiczne partnerstwo"

Łukaszenka: może nasz ustrój nie jest idealny, ale musimy zapewnić ludziom bezpieczeństwo Na akcje... czytaj dalej » Rosyjski prezydent podkreślił w czasie szczytu państwa związkowego, że Rosja jest zainteresowana pogłębianiem integracji politycznej i gospodarczej w ramach tej struktury.

Putin wskazał również, że "w obliczu niezadowalającego stanu technicznego innych tras eksportu rosyjskich surowców, w szczególności gazu, do Europy, droga przez Białoruś nabiera dużego znaczenia".



Ocenił również, że "przy utrzymaniu pozytywnej dynamiki" wymiana handlowa między Białorusią i Rosją może wzrosnąć do 50 miliardów dolarów rocznie.



W ubiegłym roku, po wcześniejszym spadku, wymiana handlowa pomiędzy Rosją i Białorusią wzrosła o 23,5 procent – do 32,4 miliardów dolarów.



- Rosja i Białoruś nastawione są na wzmacnianie strategicznego partnerstwa – powiedział Putin dziennikarzom po zakończeniu spotkania.



W czasie posiedzenia zatwierdzono program wspólnych działań w dziedzinie polityki zagranicznej na lata 2018-19, omawiano również kwestie dotyczące współpracy wojskowej.