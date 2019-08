Były parlamentarzysta skazany na areszt

Foto: Wikimedia (CC BY SA 2.0)/Kirill Kolchanov Video: Fakty TVN

Wielka manifestacja w Moskwie. "Chcemy tylko uczciwych wyborów"

Ponad 50 tysięcy demonstrantów wyszło na ulice Moskwy pod hasłem "Za wolność i sprawiedliwość". Domagają się dopuszczenia kandydatów opozycji do startu we wrześniowych wyborach lokalnych. To największa taka demonstracja w rosyjskiej stolicy od lat. W przeciwieństwie do ostatnich, tym razem odbyła się za zgodą władz.

»