Video: TVN24 BiS

Rubel ostro w dół. Najbardziej odczuwają to Rosjanie

22.01 | Rubel szuka dna, ale chyba jeszcze go nie znalazł. Rosjanie coraz uważniej przyglądają się coraz mniej po z każdym dniem mogą kupić coraz mniej. Nie omija to także finansowej elity - oligarchowie też muszą rezygnować z ulubionych marek. - Nasi klienci to ludzie o wysokim statusie. Nie pójdą teraz do zwykłego centrum handlowego. Wrócą do nas. Może tylko po jedną torebkę, jedną parę butów, ale oni wrócą - mówi sprzedawczyni jednego z luksusowych butików. Import europejskich produktów jest coraz droższy przez słabnącego rubla. Rosyjska waluta traci ma wartości z powodu malejących cen ropy oraz skutecznych sankcji z Zachodu. Materiał "Faktów z zagranicy".

»