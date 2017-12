Video: Reuters TV

Ludzie zablokowali wyjazd radiowozu z Saakaszwilim

05.12 | Umundurowani i uzbrojeni funkcjonariusze wyważyli we wtorek drzwi i wkroczyli do mieszkania byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego w Kijowie. Jemu samemu udało się uciec na dach. - Chcą mnie porwać, bo stanąłem w obronie narodu ukraińskiego! - krzyczał do zgromadzonych na dole ludzi. Funkcjonariusze siłą ściągnęli go z dachu, ale radiowóz z byłym prezydentem Gruzji utknął na ulicy, zablokowany przez jego zwolenników.

