Awaryjne lądowanie po starcie Sojuza. Astronauci "w dobrej kondycji"

Agencja Roskosmos opublikowała zdjęcia dwóch kosmonautów wykonane w trakcie badań medycznych. "Kosmonauta Roskosmosu Aleksiej Owczynin i astronauta NASA Nick Hague znajdują się teraz w Żezkazganie i przechodzą badania przed wylotem" - głosi podpis pod zdjęciami. Ze zdjęć można sądzić, że kosmonauci czują się dobrze - widać, jak dość swobodnie siedzą na kanapach i porozumiewają się z osobami obok nich.

NASA potwierdziła również, że astronauci trafią do podmoskiewskiego centrum szkoleniowego kosmonautów. Na nagraniu opublikowanym przez Roskosmos widać mężczyzn, którzy o własnych siłach zmierzają do samolotu na płycie lotniska w Żezkazganie.

Uszkodzony Sojuz będzie służyć jako kapsuła ratunkowa Statek kosmiczny... czytaj dalej »

Sojuz MS-10 wystartował o godzinie 11.40 czasu moskiewskiego (godz. 10.40 czasu polskiego) i w pierwszych minutach lot przebiegał zgodnie z planem. Później podano informację o awarii. Doszło do niej w 119. sekundzie po starcie. Roskosmos jeszcze przez ponad minutę informował na swoim Twitterze, że lot przebiega normalnie.

Kosmonauci - Rosjanin Aleksiej Owczynin i Amerykanin Nick Hague - zdołali wylądować w kapsule, która oddziela się od statku kosmicznego podczas awarii. Jest ona wyposażona w system spadochronów i silniki wyhamowujące, które umożliwiają miękkie lądowanie. Systemy bezpieczeństwa zadziałały bez zakłóceń.

Kosmonauci wylądowali około 20-25 km od miasta Żezkazgan w środkowym Kazachstanie. "Czują się dobrze, na tyle, na ile to możliwe po doświadczeniu takich przeciążeń" - informował Reuters powołujący się na agencję RIA.

Kosmonauci zawsze muszą się mierzyć z dużymi przeciążeniami, jednak podczas awaryjnego lądowania były one jeszcze większe, ponieważ kapsuła ratunkowa wracała na ziemię bardziej "stromą" - tak zwaną balistyczną - trajektorią, niż zwykle.

NASA podała, powołując się na ratowników, że kosmonauci są "w dobrym stanie". Niemniej, nieco później źródła agencji TASS na kosmodromie Bajkonur powiedziały, że stan kosmonautów jest "nie całkiem dobry" i że zostaną w najbliższym czasie przewiezieni do Moskwy. NASA powtórzyła jednak około godz. 15 czasu polskiego, że kosmonauci "są w dobrym stanie". Jeden z pracowników NASA powiadomił, że Hague z Kazachstanu zostanie przewieziony nie do Moskwy, a do Stanów Zjednoczonych.

Według wstępnych ocen przyczyną awarii Sojuza MS-10 mogło być złe mocowanie bocznych bloków rakiety nośnej - informują media rosyjskie.

Wcześniej NASA bardzo ogólnie informowała, że awaria dotyczyła napędu rakiety.

There's been an issue with the booster from today’s launch. Teams have been in contact with the crew. Updates: https://t.co/mzKW5uV4hS