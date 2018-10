Awaria podczas startu rakiety kosmicznej. Przymusowe lądowanie

Miejsce lądowania znajduje się około 20-25 kilometrów od miasta Żezkazgan w środkowym Kazachstanie - przekazała rosyjska stacja TV Rossija24. Uszkodzony Sojuz będzie służyć jako kapsuła ratunkowa Statek kosmiczny... czytaj dalej »

Według rosyjskich mediów astronauci Sojuza nie odnieśli obrażeń podczas awaryjnego lądowania i dotarły już do nich ekipy ratownicze. "Czują się dobrze, na tyle, na ile to możliwe po doświadczeniu takich przeciążeń" - informuje Reuters powołujący się na agencję RIA. Pomoc medyczna nie była potrzebna.

Astronauci zawsze muszą się mierzyć z dużymi przeciążeniami, jednak podczas awaryjnego lądowania były one jeszcze większe, ponieważ kapsuła ratunkowa wracała na ziemię bardziej "stromą" trajektorią niż zwykle, tak zwaną balistyczną.

O przebiegu startu, awarii i przymusowego lądowania na bieżąco informowała na Twitterze amerykańska agencja kosmiczna NASA. Na temat awarii ujawniono jedynie, że dotyczyła ona silnika rakiety.

There's been an issue with the booster from today’s launch. Teams have been in contact with the crew. Updates: https://t.co/mzKW5uV4hS