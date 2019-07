"Wyszedłem pobiegać i kupić żonie kwiaty". Nawalny zatrzymany w Moskwie





Foto: Reuters | Video: Reuters TV Nawalny zatrzymany przez OMON. Nagranie z 1 lipca: aresz opozycjonisty za udział w wiecu na rzecz poparcia dziennikarza Iwana Gołunowa

Jeden z liderów antykremlowskiej opozycji, Aleksiej Nawalny, został zatrzymany przez policję w Moskwie. Nawalny poinformował o tym na Instagramie. Jego adwokat powiedziała agencji Interfax, że powodem zatrzymania są zarzuty "naruszenia zasad organizowania wiecu".

"Wyszedłem pobiegać i kupić kwiaty żonie, która dziś obchodzi urodziny. Przed klatką schodową czekał na mnie mały autobus z OMON (specjalna jednostka, zajmująca się między innymi tłumieniem społecznych niepokojów i pełniąca często funkcje prewencyjne- red.) Zostałem zatrzymany" - powiedział Aleksiej Nawalny w nagraniu opublikowanym na Instagramie.

Adwokat opozycjonisty, Olga Michajłowa, powiedziała agencji Interfax, że powodem jego zatrzymania są zarzuty "naruszenia zasad organizowania wiecu".

Według radia Echo Moskwy, zatrzymanie Nawalnego może być związane z jego apelem o udział w masowej akcji protestu przed siedzibą moskiewskich władz 27 lipca.

20 lipca, podczas wiecu na rzecz dopuszczenia niezależnych kandydatów do wyborów do władz miejskich stolicy (we wrześniu tego roku - red.), Nawalny oświadczył, że jeśli w ciągu tygodnia nie dojdzie do zarejestrowania wszystkich kandydatów zgłoszonych formalnie przez opozycję, zostanie zwołana demonstracja przed siedzibą władz miejskich Moskwy.

Odrzuceni kandydaci opozycji

W zeszłym tygodniu moskiewska komisja wyborcza odrzuciła 57 kandydatów, wśród których są znani politycy opozycyjni. Opozycja oskarża władze o zmanipulowanie list z podpisami zebranymi przez jej przedstawicieli w celu zdyskwalifikowania części kandydatur. Robiono to na przykład pod pozorem, że "są to osoby nieżyjące". Komisje w większości wypadków uznały, że odsetek zakwestionowanych podpisów przewyższa dozwolone 10 procent.

W 2013 roku Aleksiej Nawalny wziął udział w wyborach mera Moskwy, zdobywając ponad 27 procent głosów i zajmując drugie miejsce.