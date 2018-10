Wyrok śmierci na nosorożce i tygrysy. Prawo dotyczące rogów, kości i kłów złagodzone

Video: TVN24 BiS

Masowe kłusownictwo zagraża słoniom

20.06 | Choć Chiny wprowadziły zakaz sprowadzania kości słoniowej to rynek zbytu na nią nie maleje. Jak sprawdził reporter CNN w Mozambiku – deklaracje to jedno, ale realia to drugie. Nielegalny handel kością słoniową kwitnie, a Chiny wciąż są chłonnym rynkiem, tyle że dla nielegalnej sprzedaży. Materiał programu "24 Godziny".

