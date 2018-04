Księgozbiór Umberto Eco będzie "dostępny dla publiczności"





Foto: Nationaal Archief | Video: Fakty TVN Umberto Eco zmarł w lutym 2016 roku

Ogromny i cenny księgozbiór zmarłego przed dwoma laty Umberto Eco zostanie przekazany jako darowizna placówkom kultury we Włoszech - postanowiła rodzina pisarza i semiologa. Media informując o tej decyzji dodają, że wartość biblioteki pisarza to 2 mln euro.

"Byłeś, jesteś i będziesz dumą tego kraju". Ostatnie pożegnanie Umberto Eco Na zamku Sforzów... czytaj dalej » W księgozbiorze, gromadzonym przez autora "Imienia róży" przez kilkadziesiąt lat, znajdują się wyjątkowe starodruki, wśród nich wydana w XV wieku księga "Malleus Maleficarum", czyli poradnik, jak polować na czarownice, a także pierwsze wydanie "Trzech muszkieterów" Aleksandra Dumasa.



W wydanym komunikacie wdowa po pisarzu, a także bibliofilu i mediewiście, Renate Ramge oraz jego syn i córka wyjaśnili, że cały zbiór zostanie podzielony na dwie części: książki współczesne i starodruki.



Pierwsza część, licząca około 30 tysięcy tomów zostanie podarowana instytucji, która zagwarantuje jej należyte warunki i udostępni ją jak najszerszemu ogółowi. Historyczna część biblioteki Umberto Eco, licząca 1200 pozycji ma zostać rozdzielona między uniwersytet w Bolonii, gdzie przez wiele lat wykładał, oraz bibliotekę narodową Braidense w Mediolanie. Rodzina pisarza poprosiła obie te placówki o to, by współpracowały ze sobą i ustaliły szczegóły przyjęcia tej darowizny.



"Biorąc pod uwagę kulturalne znaczenie kolekcji musi ona być dostępna dla publiczności i pozostać we Włoszech" - oświadczyła rodzina pisarza. Wyjaśniła zarazem, że decyzja o przekazaniu tego daru ze względu na aspekt uczuciowy wymaga obecnie czasu na spokojną analizę.