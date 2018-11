"Ponownie obserwujemy tę niepokojącą tendencję". Apel w 80. rocznicę "nocy kryształowej"

"W Unii Europejskiej nikt nie powinien bać się pójść do synagogi ani nosić jarmułki" - podkreśliła w czwartek Komisja Europejska. W 80. rocznicę tak zawanej nocy kryształowej, Komisja zaapelowała o walkę z antysemityzmem.

Noc kryształowa to nazwa zainicjowanego przez władze państwowe pogromu Żydów w nazistowskich Niemczech, do którego doszło w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku.

Zamordowano wtedy 91 Żydów, spalono prawie 200 synagog, splądrowano kilka tysięcy sklepów, których właścicielami byli Żydzi, a ponad 20 tysięcy z nich zesłano do obozów koncentracyjnych. W noc kryształową rozpoczęto bardzo zaostrzone prześladowania mniejszości żydowskiej.

"Wspierany przez państwo antysemityzm"

Oświadczenie w rocznicę tamtych wydarzeń wydali w czwartek wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans i komisarz ds. sprawiedliwości Viera Jourova. Jak wskazali, 80 lat temu wydarzenia jednej nocy zaważyły na życiu i historii Żydów w Europie.

"Wspierany przez państwo antysemityzm reżimu nazistowskiego doprowadził do pogromu, w którym zabijano Żydów, palono synagogi i plądrowano żydowskie domy i sklepy. Podczas nocy kryształowej wywieziono ok. 30 tys. żydowskich obywateli, co oznaczało początek Holokaustu i eksterminacji sześciu milionów Żydów" – napisali.

KE uważa, że pomimo okrucieństw przeszłości, niedawne wydarzenia pokazują, że antysemityzm nadal istnieje w UE.

"Niektóre osoby nadal zaprzeczają, że doszło do pogromu. Na ulicach w wielu krajach UE Żydzi są wciąż atakowani i zastraszani. Nawoływanie do nienawiści i podżeganie do przemocy nadal się plenią, zwłaszcza w internecie. Nienawiść zapoczątkowały słowa, a zakończyła ją przemoc. Ponownie obserwujemy tę niepokojącą tendencję, o której świadczą brutalne morderstwa w Tuluzie, Brukseli, Paryżu, Kopenhadze, a ostatnio w amerykańskim Pittsburghu" – piszą w oświadczeniu Timmermans i Jourova.

Program badań o Holokauście

Podkreślają, że Komisja nadal wspiera państwa członkowskie i społeczeństwo obywatelskie w dokumentowaniu przypadków antysemityzmu w UE. Ma też koordynatora ds. zwalczania antysemityzmu, który odpowiada za kontakty ze społecznościami żydowskimi i współpracę z organizacjami międzynarodowymi, organami państw członkowskich i organizacjami pozarządowymi.

Projekt "Europejska Infrastruktura Badań nad Holokaustem", realizowany w ramach unijnego programu "Horyzont 2020", jest największym w historii finansowanym przez UE programem badań o Holokauście. Jego budżet wynosi osiem milionów euro, a celem jest rozwój sieci europejskich badań naukowych w tej dziedzinie.

"Żydzi nie powinni już nigdy więcej mieć wątpliwości, czy ich dzieci mają przyszłość w Europie, ani czy władze staną po ich stronie w celu zagwarantowania im bezpieczeństwa. W Unii Europejskiej nikt nie powinien bać się pójść do synagogi ani nosić jarmułki. Dziś, podobnie jak każdego dnia, Komisja Europejska wyraża stanowczy sprzeciw wobec wszelkich form antysemityzmu. Będziemy nadal niestrudzenie walczyć z uprzedzeniami i stereotypami w Europie – niezależnie od tego, kogo one dotyczą – i nieustannie bronić prawa obywateli do praktykowania swojej religii – każdej religii – w poczuciu wolności i bez lęku" – podsumowują Timmermans i Jourova.

