Putin porównał sytuację na Krymie do wydarzeń z II wojny światowej

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

"Rosyjski most na Krym jest kluczowym elementem tej układanki"

Rosyjski most na Krym jest kluczowym elementem tej układanki - stwierdził w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS Wojciech Łuczak, wydawca magazynu "Raport WTO", komentując fakt, że rosyjska flota staranowała i przejęła trzy ukraińskie jednostki, które płynęły do portu na Morzu Azowskim. Ekspert mówił o strategicznym znaczeniu tej inwestycji oraz procesu notyfikacji wpływających na Morze Azowskie statków. - Dla Ukraińców jest to upokarzające, bo uważają, że to ich obszar wodny - ocenił Łuczak i dodał, że Ukraina "ewidentnie próbowała przerzucić część swoich jednostek do budowanej bazy morskiej w Berdiańsku bez powiadomienia Rosjan, co Rosjanie uznali za akt wrogi wobec siebie".

»