Rządu brak. Kolejna próba podjęta

Prezydent Włoch Sergio Mattarella powierzył w poniedziałek szefowi Izby Deputowanych Roberto Fico misję sondażową, której celem jest sprawdzenie, czy są szanse na powołanie rządu przez Ruch Pięciu Gwiazd i rządzącą dotąd centrolewicową Partię Demokratyczną.

To kolejna próba przełamania impasu politycznego po wyborach z 4 marca, które nie przyniosły wyraźnego rozstrzygnięcia. Wygrały je dwa ugrupowania - blok centroprawicy pod wodzą Silvio Berlusconiego i Ruch Pięciu Gwiazd. Żadne nie ma większości umożliwiającej samodzielne rządzenie.



Roberto Fico, który jest politykiem Ruchu, zapowiedział po spotkaniu z prezydentem Sergio Mattarellą, że natychmiast przystąpi do rozmów z dwoma ugrupowaniami, a ich rezultaty przedstawi w czwartek. Nie jest jasne, czy te dwie frakcje, dotąd poważnie skonfliktowane, zdecydują się na porozumienie koalicyjne.



Wcześniej Partia Demokratyczna - wielka przegrana wyborów - deklarowała zamiar pozostania w opozycji. Na tym tle doszło tam do wewnętrznych podziałów.

Dotychczas bez rezultatów

Bez rezultatu zakończyła się pierwsza misja sondażowa, jaką otrzymała od prezydenta przewodnicząca Senatu Maria Elisabetta Alberti Casellati z Forza Italia. Jej zadaniem było wysondowanie, czy są szanse na porozumienie między Ruchem Pięciu Gwiazd a całym blokiem centroprawicy. Nie doszło do zbliżenia stanowisk między nimi.



W niedzielę Berlusconi odnosząc się do hipotezy powołania rządu przez Ruch i Partię Demokratyczną stwierdził w wywiadzie prasowym, że gabinet, który "nie uznaje wyniku wyborów, byłby zdradą woli elektoratu". - Skończyłoby się to źle w bardzo krótkim czasie - dodał były trzykrotny premier.



Wśród komentatorów dominuje przekonanie, że prezydent wykorzysta wszystkie możliwości, by nie dopuścić do ponownego rozpisania wyborów.