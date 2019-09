Donald Trump wybrał nowego doradcę do spraw bezpieczeństwa





Donald Trump poinformował w środę, że jego nowym doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego zostanie Robert O'Brien, który zastąpi na tym stanowisku Johna Boltona.

O swojej decyzji prezydent USA poinformował na Twitterze. Wyraził przekonanie, że Robert O'Brien, który pracuje obecnie jako prezydencki wysłannik ds. zakładników, wykona "świetną robotę". "New York Times" podaje, że O'Brien zaimponował Trumpowi swoją pracą na rzecz sprowadzenia do kraju amerykańskich obywateli zatrzymanych w Korei Północnej czy Turcji.

Nominacja na stanowisko doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, w przeciwieństwie do innych nominacji członków gabinetu prezydenta, nie musi być zatwierdzona przez amerykański Senat.

Źródło: PAP/EPA / Fredrik Persson Robert O'Brien

Rekord doradców

O'Brien będzie już czwartą osobą pełniącą funkcję doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego w administracji Donalda Trumpa. Jak zauważa "New York Times", to więcej niż w czasie pierwszej kadencji miał jakikolwiek inny amerykański prezydent.

W zeszłym tygodniu ze stanowiskiem pożegnał się John Bolton. Trump tłumaczył, że "mocno nie zgadzał się" z nim w wielu kwestiach. Rozbieżności dały o sobie znać nawet przy informowaniu o okolicznościach zakończenia pracy Boltona w Białym Domu: prezydent przekonywał, że zwolnił swojego doradcę, ale Bolton stwierdził, że to on sam złożył rezygnację.