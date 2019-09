Mugabe nie spocznie na Polu Bohaterów Narodowych

Zmarły w ubiegły piątek Robert Mugabe, wieloletni przywódca Zimbabwe, zostanie pochowany w przyszłym tygodniu w swojej rodzinnej miejscowości Kutama - poinformował przedstawiciel rodziny. Będzie to ceremonia prywatna.

Po blisko tygodniu niepewności co do miejsca pochówku zmarłego prezydenta jego bratanek Leo Mugabe ostatecznie ogłosił, że spocznie on w Kutamie, w dystrykcie Zvimba - wbrew woli władz. Ciało Mugabego w drodze do ojczyzny Samolot z ciałem... czytaj dalej »

- Jego ciało zostanie wystawione w Kutamie w niedzielę wieczorem i będzie pochowany (...) w poniedziałek lub wtorek. Nie spocznie na Polu Bohaterów Narodowych - powiedział w rozmowie z AFP bratanek zmarłego, dodając, że taką decyzję podjęła rodzina.

Zimbabweńskie władze, które zmarłemu politykowi nadały status bohatera narodowego, chciały, by pochowano go na Polu Bohaterów Narodowych na obrzeżach Harare, gdzie spoczywają najwybitniejsi bohaterowie walk o niepodległość kraju.

Agencja AFP ocenia, że decyzja o pochowaniu Mugabego w rodzinnej miejscowości odzwierciedla napięcia między rodziną a następcą prezydenta Emmersonem Mnangagwą, który w przeszłości przez kilkadziesiąt lat stał u boku Mugabego.

Źródło: PAP/EPA/AARON UFUMELI W czwartek rano trumna z ciałem Mugabego została wystawiona w jego rezydencji w Harare

W czwartek rano trumna z ciałem Mugabego została wystawiona w jego luksusowej rezydencji w Harare i pozostanie tam do piątku. Agencja AFP informuje, że dygnitarze oraz mieszkańcy kraju składają hołd dawnemu przywódcy - wśród nich prezydent Mnangagwa. Pogrzeb państwowy zaplanowany jest na sobotę.

Robert Mugabe nie żyje. Były prezydent Zimbabwe miał 95 lat Pierwszy premier... czytaj dalej »

Śmierć Mugabego

Mugabe zmarł 6 września w szpitalu w Singapurze w wieku 95 lat. Jak podała rodzina, zgon nastąpił z przyczyn naturalnych.



Mugabe - jako premier, a później prezydent - sprawował rządy w Zimbabwe od uzyskania niepodległości w 1980 roku. Do tego czasu kraj był brytyjską kolonią noszącą nazwę Rodezja. W 1964 roku za działalność opozycyjną wobec reżimu białej mniejszości Mugabe został aresztowany i skazany na więzienie, w którym spędził 10 lat.



Za postawę w okresie kolonialnym były prezydent Zimbabwe jest gloryfikowany, natomiast czasy jego prezydentury wywołują wiele kontrowersji. Władzę Mugabe oddawał uważany przez wielu za autokratę, który doprowadził swój kraj do gospodarczej ruiny. Za jego rządów w kraju prześladowano opozycję, dochodziło do oszustw wyborczych.



W listopadzie 2017 roku, gdy po bezkrwawym wojskowym zamachu stanu rozpoczęto w parlamencie wobec niego procedurę impeachmentu, prezydent zrzekł się urzędu ze skutkiem natychmiastowym, aby "umożliwić płynne przekazanie władzy". Był wówczas najstarszym szefem państwa na świecie. W zamian za zrezygnowanie z urzędu prezydenta Mugabe otrzymał od nowego rządu gwarancje bezpieczeństwa.

Oglądaj Wideo: Adam Wołyński/Fakty po południu Nie żyje były prezydent Zimbabwe Robert Mugabe