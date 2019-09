Ciało Mugabego w drodze do ojczyzny

Foto: PAP/EPA/WALLACE WOON Video: Reuters Archive

Koniec rządów Mugabego. Tysiące wiwatują na ulicach

06.09 | "Ja, Robert Gabriel Mugabe, składam formalnie natychmiastową rezygnację z funkcji prezydenta Zimbabwe" - to zdanie z listu przejdzie do historii byłej angielskiej kolonii. Po 37 latach rządów we wtorek po południu przewodniczący parlamentu w Harare, niedługo po rozpoczęciu procedury impeachmentu Mugabego, poinformował o decyzji 93-letniego despoty.

