Były prezydent Armenii aresztowany

Były prezydent Armenii Robert Koczarian został w piątek aresztowany na dwa miesiące pod zarzutem złamania konstytucji w związku ze stłumieniem demonstracji w Erywaniu w 2008 roku. Oskarżonego wraz z nim generała Jurija Chaczaturowa wypuszczono w sobotę za kaucją.

Adwokat Koczariana uznał aresztowanie byłego prezydenta, który piastował stanowisko w latach 1998-2008, za nielegalne. - To bezprawna decyzja. Będziemy się odwoływać - zapowiedział mecenas Aram Orbelian. Dodał, że nie jest zrozumiałe, o co właściwie oskarża się jego klienta.



Również drugi adwokat Koczariana, Ruben Saakian, uznał aresztowanie za manipulację. Sąd odrzucił wniosek o zwolnienie Koczariana za kaucją. Jego adwokaci zawrócili się więc do premiera Nikola Paszyniana o interwencję, aby zostały zagwarantowane wszelkie zasady "normalnego" procesu sądowego.



Zgodnie z armeńskim kodeksem karnym Koczarianowi grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Oskarżony o wystąpienie przeciwko ładowi konstytucyjnemu

W tym tygodniu armeńska Specjalna Służba Śledcza, po wznowieniu dochodzeń w sprawie karnej dotyczącej rozpędzenia demonstracji 1 marca 2008 roku, oskarżyła Koczariana o wystąpienie przeciwko ładowi konstytucyjnemu państwa. Od kul policji zginęło wtedy 10 demonstrantów, a dziesiątki osób odniosły rany.



Koczarian odrzucił oskarżenia i uznał je za próbę dokonania na nim "zemsty politycznej" ze strony nowych władz Armenii.



Śledztwo w sprawie wydarzeń z 2008 roku wznowiono w Armenii wkrótce po objęciu stanowiska premiera przez Paszyniana, opozycyjnego polityka, przywódcę największych demonstracji antyrządowych w historii kraju.

Stan nadzwyczajny

W marcu 2008 roku w związku z protestami przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich z 19 lutego doszło do gwałtownych starć, a rząd zadekretował stan nadzwyczajny, który trwał przez 20 dni.



W wyborach tych na prezydenta został wybrany Serż Sarkisjan, mający poparcie m.in. Koczariana. Pozostawał u władzy przez 10 lat do czasu, gdy w maju tego roku został zmuszony do oddania władzy "kandydatowi ludu", Paszynianowi.

Generał Chaczaturow zwolniony za kaucją

W stan oskarżenia został postawiony w piątek również gen. Jurij Chaczaturow, sekretarz generalny Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB), którego wypuszczono za kaucją w wysokości 5 mln dramów (10,5 tys. dolarów). Według komunikatu Specjalnej Służby Śledczej, zarzut próby obalenia konstytucyjnego ustroju państwa Chaczaturowi postawiono w ramach wstępnego dochodzenia w sprawie karnej dotyczącej rozpędzenia protestu z 1 marca 2008 roku. Chaczaturow był wówczas dowódcą garnizonu wojskowego w Erywaniu.

Podobnie jak Koczarian, generał uważa postawione mu zarzuty za zmyślone i określa je jako "zwykłe prześladowanie polityczne".