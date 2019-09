Donald Trump wybrał nowego doradcę do spraw bezpieczeństwa





»

Donald Trump poinformował w środę, że jego nowym doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego zostanie Robert C. O'Brien, który zastąpi na tym stanowisku Johna Boltona.

O swojej decyzji prezydent USA poinformował na Twitterze. Wyraził przekonanie, że Robert C. O'Brien, który pracuje obecnie jako prezydencki wysłannik ds. zakładników, wykona "świetną robotę". "New York Times" podaje, że O'Brien zaimponował Trumpowi swoją pracą na rzecz sprowadzenia do kraju amerykańskich obywateli zatrzymanych w Korei Północnej czy Turcji.

Nominacja na stanowisko doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, w przeciwieństwie do innych nominacji członków gabinetu prezydenta, nie musi być zatwierdzona przez amerykański Senat.

Źródło: PAP/EPA / Fredrik Persson Robert O'Brien

Rekord doradców

"Najbardziej niebezpieczny rozwój sytuacji". Trump "skutecznie zraził do siebie ważnych sojuszników" W tym trudnym... czytaj dalej » O'Brien będzie już czwartą osobą pełniącą funkcję doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego w administracji Donalda Trumpa. Jak zauważa "New York Times", to więcej niż w czasie pierwszej kadencji miał jakikolwiek inny amerykański prezydent.

W zeszłym tygodniu ze stanowiskiem pożegnał się John Bolton. Trump tłumaczył, że "mocno nie zgadzał się" z nim w wielu kwestiach. Rozbieżności dały o sobie znać nawet przy informowaniu o okolicznościach zakończenia pracy Boltona w Białym Domu: prezydent przekonywał, że zwolnił swojego doradcę, ale Bolton stwierdził, że to on sam złożył rezygnację.

Bolton uważany był za "jastrzębia" polityki zagranicznej. Przed nim Trumpowi w kwestiach bezpieczeństwa doradzali Michael Flynn i H.R. McMaster.

Obserwował proces rapera

"Krótka lista prezydenta". Trump ma pięciu kandydatów na miejsce Boltona Prezydent USA... czytaj dalej » O'Brien jest prawnikiem, wspólnikiem założycielem kancelarii Larson O'Brien z siedzibą w Los Angeles. Uczestniczył w wielu słynnych procesach, ale jest też od dawna uznawany za jednego z republikańskich ekspertów od polityki zagranicznej.



Pracował dla administracji prezydenta George'a Busha i pełnił kilka funkcji w Departamencie Stanu, należał do amerykańskiej delegacji na Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 roku, a w 2015 roku był, z ramienia International Republican Institute (IRI), waszyngtońskiej organizacji pozarządowej działającej na rzecz demokracji, obserwatorem ukraińskich wyborów parlamentarnych.



O’Briena popiera szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo, który - jak się ostatnio uważa - ma bardzo mocną pozycję w administracji Trumpa. Sam prezydent rozważał w 2017 roku nominowanie O'Briena na stanowisko sekretarza ds. marynarki wojennej w Pentagonie.



W lipcu prezydent wysłał go do Szwecji, by przyglądał się procesowi amerykańskiego rapera Rakima Mayersa, znanego jako AS$AP Rocky. Trump chciał ręczyć za jego uczciwość i domagał się od szefa szwedzkiego rządu interwencji w sprawie Rocky'ego. Trump oznajmił też, że liczy na to, iż premier Szwecji Stefan Loefven wpłaci osobiście kaucję za wypuszczenie rapera z aresztu.