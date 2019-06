Przełomowa rezolucja ONZ w sprawie niepełnosprawnych. Podziękowania dla Polski

Video: Fakty TVN

Niepełnosprawni zjechali do Warszawy. Rząd obiecuje pomoc

Niepełnosprawni z całej Polski znów zjechali do Warszawy, by domagać się zasiłków. Byli pod kancelarią premiera i przed budynkiem Sejmu, ale zaczęli od demonstracji przed Pałacem Prezydenckim. Ich zdaniem to Andrzej Duda w czasie protestu w Sejmie obiecywał im najwięcej. Premier Mateusz Morawiecki w tym tygodniu zapowiedział na czerwiec konkretny projekt ustawy o 500 plus dla dorosłych niepełnosprawnych wymagających stałej opieki.

»