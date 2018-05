Reuters: do historycznego szczytu prawdopodobnie dojdzie w Singapurze

Foto: JeCCo / Wikipedia CC BY-SA 3.0 Video: Fakty TVN

Koree jeszcze nigdy nie była tak bliskie unifikacji....

To zarówno symboliczny gest, jak i praktyczny krok na długiej drodze do jednoczenia obu państw. Zegary w Korei Północnej przesunięto o pół godziny, by zrównać czas urzędowy z tym w Korei Południowej. Jest klimat do rozmów o współpracy. Są także wyznaczone czas i miejsce spotkania Kim Dzong Una z Donaldem Trumpem.

