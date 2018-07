Reuters: Maria Butina miała w USA więcej kontaktów, niż przypuszczano

18.07 | Amerykańskie służby zatrzymały Rosjankę podejrzaną o szpiegostwo. Maria Butina działać miała właśnie w trakcie kampanii. I to z sukcesami.

Udawała studentkę i dziennikarkę. Była szpiegiem, kongresmenów kusiła seksem. Jeden z nich był jej wyjątkowo bliski. Polscy politycy dostali ostrzeżenie, by się z nim nie kontaktować, ale nie skorzystali. I byli to najważniejsi polscy politycy.

