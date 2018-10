Reuters: wakat w ONZ nie dla byłej doradczyni Trumpa

Dina Powell, członkini zarządu banku Goldman Sachs, a wcześniej zastępczyni doradcy prezydenta do spraw bezpieczeństwa krajowego, nie jest brana pod uwagę jako kandydatka do zastąpienia na stanowisku ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Nikki Haley, która we wtorek ogłosiła swoją dymisję - poinformowały o tym źródła w Białym Domu. Nie wskazano przyczyny odstąpienia od tego zamiaru.